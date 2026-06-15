Activo un incendio en Xermade (Lugo) que calcina más de 20 hectáreas

LUGO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se encuentra activo esta tarde de lunes en el municipio lucense de Xermade, en donde calcina más de 20 hectáreas, según estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

El fuego se inició en la parroquia de Roupar a las 14,51 horas de este lunes. Trabajan en las tareas de extinción: cuatro helicópteros, cinco aviones, ocho brigadas, siete motobombas, cinco agentes y dos técnicos.

Mientras, continúa activo el fuego iniciado en la noche del sábado en Boborás (Ourense), parroquia de Moreiras. Esta tarde de lunes ha quedado desactivada la Situación 2 por riesgo para casas en el núcleo de Vecoña. Afecta a unas 230 hectáreas y participa una amplio dispositivo que incluye seis helicópteros y 10 aviones.

Por su parte, está estabiliza el fuego de Padrón, parroquia de Herbón, que ha quemado 350 hectáreas. También ha sido desactivada la Situación 2 que se activo por el riesgo para viviendas en los núcleos de Cruxeiras de Abaixo y Sobrerribas. Participan ocho helicópteros y siete aviones, entre otros medios.