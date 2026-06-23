Activo un nuevo incendio forestal en A Capela que afecta al Parque Natural Fragas do Eume

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de un nuevo incendio forestal en el municipio coruñés de A Capela, que ha comenzado en la madrugada de este martes y que afecta al Parque Natural Fragas do Eume.

En concreto, según la información trasladada por la consellería, a las 5,27 horas de la madrugada se iniciaba un nuevo incendio en el Ayuntamiento de A Capela, que permanece activo.

Según las últimas estimaciones, las llamas afectan a unas ocho hectáreas de terreno, todas ellas dentro del Parque Natural das Fragas do Eume.

Para su extinción se movilizaron, por ahora, tres agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y una pala.

Por su parte, el otro fuego registrado en A Capela quedó controlado sobre las 0,55 horas de esta madrugada. Las llamas se iniciaron en la madrugada del domingo y, según las últimas estimaciones provisionales, afectan una superficie de unas 30 hectáreas.

Para su extinción se movilizaron por ahora dos técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

Finalmente, Medio rural da también por controlado el incendio que entró desde Portugal al ayuntamiento ourensano de A Mezquita, en la parroquia de Manzalvos. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada en Galicia es de alrededor de 50 hectáreas. Para su extinción se movilizaron un técnico, 15 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, cuatro palas, siete aviones y siete helicópteros.