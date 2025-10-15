Activo de nuevo un incendio en A Gudiña, que apunta a "reproducción" del fuego del domingo y arrasa más de 20 hectáreas

Efectivos trabajan en la extinción de un incendio en Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha informado de que permanece activo un incendio forestal en el ayuntamiento ourensano de A Gudiña (Ourense), en la parroquia de Parada da Serra.

El fuego, según el departamento autonómico, apunta a ser una reproducción del registrado el pasado domingo en la misma zona, se inició a las 16.32 horas de este miércoles y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado ocho agentes, nueve brigadas, cinco motobombas, dos palas, cinco helicópteros y seis aviones.

La Consellería do Medio Rural ha recordado está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.