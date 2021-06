Activo un incendio en Folgoso do Courel (Lugo), que afecta a más de 20 hectáreas, y otro Lobios (Ourense)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)

Dos incendios forestales permanecen activos en los municipios de Folgoso do Courel (Lugo) y Lobios (Ourense). El primero de ellos afecta a más de 20 hectáreas y el segundo a una del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés, según ha informado este sábado la Consellería do Medio Rural.

El primero de ellos se registró a las 4,50 horas de este madrugada en la parroquia de Folgoso do Courel y, según las últimas estimaciones, afecta a más de 20 hectáreas. Para su control se han movilizado hasta el momento cuatro agentes, seis brigadas y seis motobombas.

Por su parte, el incendio declarado en la parroquia de Río Caldo, en Lobios (Ourense), afecta a una hectárea del Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. Las llamas se originaron a las 8,46 horas, y en su control participan un agente, tres brigadas y dos motobombas.

Además, fuentes de Medio Rural han informado de que a las 22,43 horas del viernes quedó extinguido el fuego de O Bolo, que afectó a 2,5 hectáreas, una de superficie arbolada y 1,5 de monte raso.