Activos incendios forestales en Ponteareas, A Laracha y Carballo

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la o - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios incendios forestales se encuentran activos esta tarde de lunes en Galicia, en municipios como Ponteareas (Pontevedra) y los coruñeses de A Laracha y Carballo.

Por un lado, el fuego afecta al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Ribadetea. Está activo desde las 14,47 horas, sin estimación de superficie por el momento, según explican por parte de la Consellería do Medio Rural a Europa Press. Trabajan dos aviones, dos helicópteros, 13 brigadas, siete motobombas, nueve agentes, una pala y un técnico.

Por su parte, en Caión, municipio de A Laracha (A Coruña), está activo un incendio desde las 13,21 horas. Tampoco hay estimación de superficie afectada por el momento. En las tareas participan dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigadas, dos agentes y una pala.

En el vecino ayuntamiento de Carballo, parroquia de Noicela, hay un incendio forestal desde las 14,20 horas. Participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo.

Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.

Medio Rural indica, pasadas las 16,30 horas, que no tiene constancia de desalojos ni amenaza para casas por estos fuegos.