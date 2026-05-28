Adega acusa a la Xunta de "distorsionar" los datos sobre el lobo y presenta alegaciones al informe oficial

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Adega ha presentado alegaciones al informe emitido por la Xunta de Galicia al Ministerio para la Transición Ecológica que califica como "favorable" el estado de conservación del lobo. Según la asociación, las evidencias científicas y metodológicas indican que la especie se encuentra en un estado "desfavorable" tanto en Galicia como a nivel estatal.

Asimismo, ha denunciado una "distorsión metodológica" en los censos y ha asegurado en que la Administración autonómica utilizó metodologías "dispares" para elaborar su censo 2021-2022. Según la organización, la Xunta realizó un muestreo inicial en 2021 con agentes de medio ambiente que detectó unas 76 manadas, una cifra inferior a las 93 presentadas finalmente.

La organización ha denunciado que la Xunta realizó en 2022 muestreos parciales sin la colaboración de los agentes en áreas donde el resultado inicial había sido negativo.

El colectivo ecologista ha advertido de que, incluso aceptando los datos oficiales de la Xunta, la tasa de crecimiento anual sería de apenas un 0,47%, lo que en términos científicos se considera "estancamiento poblacional". Si se tomaran únicamente los datos del censo de 2021, la tasa sería de un -2,44%, lo que refleja una tendencia a la regresión.

De hecho, ha asegurado que cada año mueren en Galicia entre 200 y 300 lobos por causas no naturales, como el furtivismo, venenos o lazos.

Con todo, Adega ha acusado a la Xunta de "promover campañas de desinformación en diferentes medios para crear alarmismo".