Agricultores y ganaderos tienen hasta el jueves para aceptar la ayuda de la Xunta por sobrecostes del gasóleo

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visita una granja de vacuno en Mazaricos (A Coruña) - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 (EUROPA PRESS)

Los profesionales de la agricultura y de la ganadería tienen hasta este jueves, 12 de noviembre, para presentar la comunicación en la que aceptan la ayuda con la que paliar el sobrecoste de los fertilizantes y del gasóleo, como consecuencia del incremento de su precio por el conflicto en Oriente Medio.

Así lo ha recordado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a la explotación ganadera Busto Corzón en Mazaricos (A Coruña), donde ha estado acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros.

En la visita, la conselleira ha resaltado el trabajo de esta explotación bovina dentro del sector lácteo, ya que se dedica a la reproducción para la producción de leche. Asimismo, la ha calificado como ejemplo de competitividad dentro de este campo productivo y puso de relieve su apuesta por la formación, colaborando con el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude, dependiente de la Consellería.

Gómez ha destacado la importancia del ayuntamiento de Mazaricos para el lácteo gallego, ya que es la localidad que lidera la producción de leche en nuestra comunidad, con más de 145 millones de litros el pasado año. Este dato muestra la relevancia de la labor que desarrollan las personas ganaderas en este territorio y las cuales contribuyen a que Galicia produzca el 42 % de la leche de España.

En concreto, esta línea de ayudas está dotada con 3,6 millones de euros y, conforme a datos del Gobierno gallego, el 46% de los beneficiarios serán productores que se dedican al vacuno de carne, además de agricultores en activo que están cobrando también ayudas de la PAC. Asimismo, el pago del anticipo de la PAC ya acertó más de 46 millones de euros a los agricultores y a los ganaderos gallegos.

En cuanto a la distribución territorial, en la provincia de A Coruña se invertirán más de 1,6 millones euros; en la de Lugo, algo más de un millón; en la de Ourense, 590.000 euros; y en la de Pontevedra, más de 256.000 euros.

Por otra parte, próximamente se publicará la convocatoria de 2027, por anticipo de gasto, de las ayudas a la incorporación de jóvenes al agro y a los planes de mejora, dotadas con un presupuesto de más de 44 millones.