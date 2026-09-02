Agromuralla llama a la industria láctea a aumentar precios ante un alza "catastrófica" de costes de producción

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez - AGROMURALLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ganaderos Agromuralla reclama a la industria láctea que aumente los precios de los contratos vigentes ante una situación "catastrófica y excepcional" por unos costes de producción que "no paran de subir".

Agromuralla ya alertó en julio de que la industria "haga oídos sordos a lo que está ocurriendo en el sector ganadero y se escude en que sus resultados económicos no le permiten subir los precios", a pesar de que lo que califica de incumplimiento de la ley de cadena alimentaria que prohíbe comprar por debajo de costes.

La asociación explica que las ganaderías están sufriendo, por un lado, el aumento del gasóleo, que ya se sitúa un 25% más alto que antes de que empezase el conflicto en Oriente Medio, y, por otro, los efectos de la ola de calor y sequía persistente que seca los pastos y que merma también la producción.

"Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Si los pastos se secan, hay que comprarlos y esto se va directo a engrosar los costes", relata la presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez. "Pero es que además también, con el calor, las vacas se encuentran más apáticas, con una producción que baja en torno al 23%. Si siguiéramos la ley de oferta-demanda, deberíamos vender nuestra leche a mucho más", razona.

"El sector está cansado, pero mantiene el pulso, que no nos pongan a prueba", advierte Rodríguez.

Agromuralla pide también a la Consellería do Medio Rural que tome "cartas en el asunto" ante "una vulneración de la ley por parte de la industria que estaría empujando a las ganaderías a abandonar la actividad".