Agromuralla pide repercutir en el precio que se paga a ganaderos por la leche el aumento de costes por la guerra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de ganaderos Agromuralla, que reúne a 400 productores de toda Galicia --principalmente en Lugo--, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de las industrias lácteas ante la inminente renovación de contratos, que vencen en la mayoría de los casos el 31 de este mes, para que se repercuta en origen en el precio que se paga a ganaderos por la leche el aumento de costes de producción a raíz de la guerra en Irán.

En un comunicado, Agromuralla tacha de "temeraria" la postura de las industrias de aplicar bajadas de hasta nueve céntimos por litro ante "el repentino encarecimiento de costes de producción que están sufriendo las granjas como consecuencia de la guerra en Irán".

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha explicado que "desde que comenzó el ataque de EE.UU. y Israel los precios del gasóleo agrícola se han disparado, superando en este momento 1,5 euros el litro". Esta situación llega en un momento en el que está a punto de comenzar la campaña agrícola, con el abono de las fincas de hierba y el posterior ensilado.

Del mismo modo, también se ha disparado el precio de los fertilizantes, que dependen directamente del precio del petróleo y el gas natural para su fabricación, y que ya habían experimentado un encarecimiento desde principios de año como consecuencia de la decisión de la UE de aplicar el llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera. Advierte que no está garantizado el suministro de algunos abonos, poniendo en riesgo la producción forrajera de las granjas, tanto de hierba como de maíz.

"Las industrias lácteas deben reconsiderar su postura de cara a la inminente renovación de contratos, pues una bajada de precio desencadenaría una bajada drástica de la producción de leche", afirma Noelia Rodríguez.