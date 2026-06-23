Agromuralla urge adoptar una excepcionalidad para usar fitosanitarios con dron ante el gusano soldado

Maíz afectado por el gusano soldado. - AGROMURALLA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Agromuralla ha pedido adoptar con carácter de urgencia una excepcionalidad legal que permita realizar los tratamientos fitosanitarios con drones en las fincas de maíz afectadas por el gusano soldado.

Según ha informado la asociación en un comunicado, también ha pedido que se puedan realizar tratamiento antifúngicos en el viñedo de la Ribeira Sacra ante la alta presión de mildiu, a la dificultad de acceso a las parcelas por la orografía y a la elevada edad de los viticultores de la zona.

"El maíz representa la principal producción forrajera de las exploraciones lecheras gallegas, de la que depende la alimentación del ganado y la rentabilidad de las granjas", ha señalado Agromuralla.

Por ello, ha pedido tanto a la Xunta como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que adopten "todas las medidas que sean necesarias de forma inmediata".

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha explicado que actualmente las principales zonas de producción de leche de Galicia, de la provincia de A Coruña como de Lugo, "sufren graves ataques" del gusano soldado, que "en pocos días son capaces de arrasar por completo terrenos enteros de maíz debido a su voracidad".

La expansión de la plaga, según ha detallado la asociación, se vio favorecida por las altas temperaturas de este año, llegó un mes antes de lo normal y avanza muy rápido.

"Para controlarla deben ser aplicados urgentemente tratamientos fitosanitarios a base de insecticidas, pero en algunos casos es imposible entrar en los terrenos con el tractor y la sulfatadora convencional porque el maíz que fue labrado más temprano ya está grande", ha indicado Rodríguez.

De esta forma, ha hecho referencia a que la Xunta pedirá al Ministerio cambios en la regulación de los drones y que Bruselas autorice determinados productos para ser aplicados de forma aérea, pero este trámite "lleva tiempo y no resuelve el problema actual".

"Es necesario habilitar una excepcionalidad, que es la vía más rápida para poder autorizar las aplicación con dron con carácter de urgencia", ha insistido la presidenta de Agromuralla.