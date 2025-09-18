El alcalde Pantón (Lugo) cree que ya "no corren peligro" viviendas, aunque se mantiene activo el nivel 2

Vista del incendio de Pantón (Lugo) originado esta tarde, tomada por la BRIF de Tabuyo, desplazada hasta el lugar. - BRIF DE TABUYO

LUGO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado esta tarde en Pantón (Lugo) continúa avanzando sin control, aunque los núcleos de población más cercanos a él --Lornís, en la parroquia de Frontón, y San Cosmede, en Pombeiro-- ya "no corren peligro", según ha asegurado el alcalde, José Luis Álvarez, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, el nivel 2 de emergencia decretado por la Xunta sigue activado como medida preventiva por proximidad al núcleo de Lornís. Según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, el fuego calcina alrededor de 80 hectáreas.

El incendio se originó a las 14.16 horas en el lugar de San Cosmede, en la parroquia de Pombeiro, cerca del cañón del Sil y en una zona por la que pasa el tren. De este modo, el fuego ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Lugo y Ourense, que aún no se ha retomado.

Pasadas las 20.00 horas, tal y como indica el regidor, los medios aéreos se han retirado, mientras sí permanecen medios terrestres, que tienen dificultades para acceder al lugar porque el terreno cuenta con un "relive de muchas dificultades". "Toca esperar a que arda y nada más", ha asegurado.

Respecto a las condiciones meterológicas, actualmente no sopla el viento y se espera una noche "fresca". Con todo, el alcalde ve "difícil" la situación ante una previsión de 37ºC para el viernes.