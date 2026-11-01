El alumnado del CFEA de Becerreá complementa su formación forestal con una visita a O Courel

Alumnado del CFEA de Becerreá en O Courel - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnado de sus centros de formación y experimentación agraria (CFEA) han complementado su formación con una visita a las montañas de O Courel.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, un grupo de estudiantes participó esta semana en una actividad formativa en las montañas de O Courel, que incluyó un recorrido por la Devesa da Rogueira y una visita al Aula de la Naturaleza de Moreda, en Folgoso do Courel.

Durante la jornada, el alumnado pudo identificar las principales especies vegetales de la zona, conocer la "riqueza y singularidad" de sus ecosistemas y profundizar en la importancia de la conservación y gestión sostenible de los espacios naturales.

Asimismo, les permitió diferentes recursos y herramientas de educación e interpretación ambiental, así como fomentar actitudes "responsables y respetuosas" con el medio natural.

De esta forma, ha subrayado la Xunta, la Consellería do Medio Rural refuerza el papel de los CFEA como centros de formación vinculados a la realidad del territorio y a las necesidades profesionales del sector agrario y forestal.