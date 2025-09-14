(AM.) Cinco brigadistas heridos con quemaduras de diferente consideración en el incendio de Barreiros (Lugo)

LUGO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activo en el municipio lucense de Barreiros, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Las mismas fuentes han explicado que los operarios, todos ellos de entre 24 y 29 años de edad, presentan quemaduras de diferente consideración y que "todos están conscientes".

Por su parte, fuentes sanitarias confirman que los cinco heridos están siendo atendidos en el Hospital Público de A Mariña y que se está "evaluando y planificando su posible traslado" a la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajaban en el incendio que se declaró a las 16.15 horas de este domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, del municipio de Barreiros.

El 061 recibió la alerta pasadas las 18.30 horas y trasladó al lugar una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico, así como personal sanitario de los puntos de atención continuada de Ribadeo y de Mondoñedo.

En la extinción del fuego, que ya calcina más de 20 hectáreas y que ha logrado cruzar el cauce del río Masma, han trabajado dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.

Mientras la A-8 ya ha sido reabierta al tráfico, sigue cortada desde las 19.41 horas la carretera nacional N-634 sobre el punto kilométrico 577, a la altura de Vilamar, debido al intenso humo.

