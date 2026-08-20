(AM) Controlado el incendio de Ponteareas, que arrasa 70 hectáreas, y extinguido un conato en otra parroquia

Incendio forestal en Ponteareas (Pontevedra), en la parroquia de Nogueira. - AYUNTAMIENTO DE PONTEAREAS

PONTEVEDRA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado el martes en Ponteareas (Pontevedra) está controlado desde las 20.49 horas de la tarde del miércoles y ha calcinado hasta ahora 70 hectáreas, según las últimas estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, que la pasada tarde registró un segundo fuego en otra parroquia del mismo municipio, extinguido pocas horas después de originarse.

También quedó extinguido durante la madrugada del jueves el incendio originado en la parroquia lucense de Bóveda tras quemar 3 hectáreas, que no obstante provocó una gran columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

El incendio de mayor tamaño de Ponteareas se inició a las 17.30 horas del martes en la parroquia de Nogueira. A la mañana siguiente, poco después de las 09.30, la Xunta ya lo dio por estabilizado. Entonces, Medio Rural estimaba la superficie en 60 hectáreas, una cifra que en la última actualización asciende a 10 más.

Además de dar por controlado este, ha informado de que a las 21.00 quedó extinguido un conato de incendio registrado esa misma tarde en la parroquia de Pías. Este fuego se inició a las 14.08 horas del propio día y calcinó un total de 0,6 hectáreas, de las que 0,5 corresponden a monte raso y 0,1 a monte arbolado.

Para su extinción se ha movilizado a seis técnicos, 25 agentes, 37 brigadas, 29 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones. Entre los medios desplegados también han participado medios estatales, concretamente dos brigadas --BRIF Laza y BRIF Tabuyo-- y cuatro helicópteros.

EXTINGUIDO UN INCENDIO EN LUGO

Por otra parte, el incendio originado en la parroquia de Bóveda, cerca de la ciudad de Lugo, durante la tarde del miércoles quedó extinguido a las 00.38 horas de la madrugada del jueves.

En concreto, se inició a las 16.54 horas. El humo era visible desde diferentes puntos de la ciudad y causó alarma entre los ciudadanos por su proximidad. En las tareas de extinción participaron cinco agentes, 10 brigadas, seis motobombas, una pala, un helicóptero y dos aviones.