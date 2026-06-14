(AM) El fuego de Boborás quema 150 hectáreas y entra en el nivel 2 de emergencia por su proximidad a un núcleo

OURENSE 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Boborás (Ourense), declarado en la noche del sábado, sigue avanzando y ha calcinado un área de unas 150 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. En este contexto, ha declarado la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras, donde se inició el fuego.

Este comenzó a las 21.55 horas y se extiende por una zona con una orografía "compleja", según la describe su alcaldesa, Patricia Torres. Hacia las 17.00 de este domingo, la estimación del área calcinada era de 50 hectáreas, una cifra que ha variado en 100 más en las dos horas siguientes.

La complejidad de la zona y las rachas de viento están dificultando durante esta tarde las tareas de los medios desplazados. Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado a cuatro técnicos, ocho agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, tres palas, cinco helicópteros y nueve aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha incorporado al operativo efectivos de la BRIF de Laza, que trabajan de manera coordinada con los de la Xunta.

Los medios aéreos no pudieron movilizarse hasta esta mañana, ya que no pueden actuar por la noche. Eso dificultó desde su inicio la extinción del fuego, que empezó "en el medio y medio del monte" y, según las hipótesis que baraja la regidora, pudo haber sido provocado por un rayo.

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