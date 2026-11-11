(AM) La huelga cierra mercados de ganado y provoca retrasos en recogida de leche y en la distribución de piensos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga general de este 11 de noviembre ha provocado retrasos en la recogida de leche y en la distribución de piensos que no significaron "nada grave" para las explotaciones gallegas.

Así lo señalan fuentes del sector agroganadero consultadas por Europa Press, que apuntan estas han sido las principales afectaciones por el paro general.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Sindicato Labrego Galego (SLG) Brais Álvarez ha destacado que su organización participó desde primera hora del día en piquetes informativos en las principales industrias lácteas de la comunidad.

Igualmente, el SLG ha estado presente en distintas movilizaciones, para denunciar los elevados costes de producción que afectan a los profesionales del sector.

Asimismo, las fuentes consultadas por Europa Press han constatado el impacto de la huelga en los mercados de Amio (en Santiago), y en Castro Ribeiras de Lea (Lugo), donde no hubo actividad.