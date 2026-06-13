(AM) El incendio de Padrón ya arrasa 250 hectáreas y obliga a desalojar 10 viviendas en la parroquia de Carcacía

Un helicóptero trata de extinguir un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

A CORUÑA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Padrón (A Coruña), que ya arrasa 250 hectáreas, ha obligado a la Consellería do Medio Rural a activar la Situación 2 como medida de emergencia preventiva por su proximidad a dos núcleos de población de la parroquia de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo.

Este segundo núcleo ha tenido que ser desalojado al completo, con 10 viviendas en esta situación, según confirma a Europa Press el alcalde padronés, Anxo Rei Arca. La evacuación se produjo a primera hora de la tarde y, cerca de las 20.00 horas, los vecinos aún no han podido regresar. Además, indica que el fuego ha excedido los límites municipales y ha entrado en Teo, avanzando hacia Vilar do Bispo.

En este sentido, el departamento autonómico ha confirmado que uno de los flancos del incendio se ha reactivado a lo largo de esta jornada. El fuego fue declarado a las 16.01 horas del viernes y ya calcina 250 hectáreas, según las últimas estimaciones, difundidas a las 18.45 horas del sábado.

Además de los desalojos preventivos, en el marco de esta situación, la Guardia Civil ha confirmado al 112 que la circulación está cortada en dos vías: desde la parroquia de Carcacía a Padrón y desde Vilar do Bispo a Lampai, en Teo.

Aunque esta mañana parecía que avanzaba hacia su estabilización, las altas temperaturas y el aire han complicado la situación. "Hay bastante aire, cosa que no pasó ayer", aprecia el regidor. Con todo, no se han producido daños personales o a casas. "El máximo riesgo está en Cruxeiras de Abaixo. Allí está el personal trabajando para que las viviendas no se vean afectadas, pero está cerca", detalla.

Rei Arca permanece con el personal de Medio Rural mientras se habilita el Puesto de Mando Avanzado. Al mismo tiempo, las brigadas en el terreno se encargan de intentar canalizar el fuego para impedir su avance o, en todo caso, "conducirlo por los lugares medios dañinos".

MEDIOS MOVILIZADOS

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a cuatro técnicos, 36 agentes, 47 brigadas, 33 motobombas, tres palas, siete unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.