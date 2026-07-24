(AM) La Xunta envía equipos de extinción a los incendios de Ávila y Madrid, que se suman a los mandados a León

Evolución del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha enviado este viernes equipos de extinción a Ávila y Madrid para colaborar en las tareas de apagado de los incendios forestales activos, que han llevado al Gobierno central a declarar la emergencia de interés nacional. Estos se unen al dispositivo desplegado por Galicia en León el jueves.

Sumados, hacen un total de "más de 60 efectivos de extinción y diferentes medios, tanto aéreos como terrestres", según ha confirmado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a través de su perfil en 'X'. "En situaciones complejas, Galicia responde", ha afirmado en su mensaje.

En concreto, el jueves se desplegaron en León un grupo de 14 profesionales, una bulldozer y una motobomba y, este viernes, se ha reforzado con un helicóptero, una brigada y dos agentes. Por su parte, Madrid y Ávila recibirán dos helicópteros, seis brigadas, cuatro agentes, dos técnicos, una bulldozer y un puesto de mando, con la posibilidad de movilizar a medio ciento de personas.

Esta cooperación se enmarca en el contexto actual de declaración de emergencia de interés nacional decretada para Ávila y Madrid. De este modo, el conjunto de efectivos y medios enviados por Galicia han quedado a disposición del Gobierno para su respectivo reparto.

"PLENA OPERATIVIDAD" EN GALICIA

En declaraciones a los medios hace un día, cuando anunció el primer envío a Castilla y León, Rueda aseguró que la ayuda se prestará "siempre garantizando la plena operatividad" en la comunidad gallega en una época de máximo riesgo, un mensaje en el que la Consellería do Medio Rural ha igualmente insistido en un comunicado enviado este viernes.

El presidente gallego también explicó que la comunidad limítrofe mantiene zonas con situaciones "muy complicadas" a causa de los fuegos. Asimismo, ratificó que el responsable del operativo en Castilla y León demandó ayuda y que la Xunta estaba a su disposición "igual que ellos lo estuvieron en otros momentos".

"Se nos pidió que, en la medida de lo posible, aportásemos medios; y en la medida de lo posible, así lo haremos", añadió Rueda, quien, aunque afirmó que no se puede "bajar la guardia" al estar en temporada de alto riesgo, indicó que en este momento "se pueden deriva algunos medios".

INCENDIOS EN MADRID Y ÁVILA

Al respecto de los fuegos en los que Galicia colaborará desde este viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró en la noche del jueves la emergencia de interés nacional "como consecuencia de la evolución" de los activos en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se ha tomado por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas", y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes. Además, en Madrid, los fuegos mantienen evacuadas, a primera hora del viernes, a más de 10.000 personas y a varias residencias de personas mayores.