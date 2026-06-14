(AM2) El fuego de Boborás quema 150 hectáreas y entra en el nivel 2 de emergencia por su proximidad a un núcleo

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Boborás (Ourense), declarado en la noche del sábado, sigue avanzando y ha calcinado un área de unas 150 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural. En este contexto, ha declarado la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras, donde se inició el fuego.

Este comenzó a las 21.55 horas y se extiende por una zona con una orografía "compleja", según la describe su alcaldesa, Patricia Torres. Hacia las 17.00 de este domingo, la estimación del área calcinada era de 50 hectáreas, una cifra que ha variado en 100 más en las dos horas siguientes.

"Estuvo muy cerca de las casas", detalla la regidora, que indica que ha habido un riesgo "inminente" de afectación, aunque ninguna vivienda ha sufrido daños por el momento. Las rachas de viento de esta tarde, junto a la complejidad de la zona, han dificultado las tareas de los medios desplazados.

Los aéreos no pudieron movilizarse hasta esta mañana. Eso dificultó desde su inicio la extinción del fuego, que empezó "en el medio y medio del monte". Según las hipótesis que baraja la regidora, todo apunta a que el origen puede estar en un rayo de la tormenta del sábado, aunque serán los servicios correspondientes los que determinen la causa oficial.

Entre las labores realizadas, se ha realizado un cortafuego en la zona de A Fenteira con el objetivo de evitar que las llamas avancen hacia los núcleos. Estas tareas obligaron a cortar una de las carreteras del municipio, que une este lugar con la parroquia de Feás.

MEDIOS DESPLAZADOS

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado a cuatro técnicos, ocho agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, tres palas, cinco helicópteros y nueve aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha incorporado al operativo tres aviones anfibios, un helicóptero y efectivos de la BRIF de Laza, que trabajan de manera coordinada con los de la Xunta.

INCENDIO EN PADRENDA (OURENSE)

Por otra parte, otro fuego fue declarado a las 17.45 horas de tarde en el municipio ourensano de Padrenda, en la parroquia de San Pedro da Torre. No hay estimación de hectáreas por el momento.

El departamento autonómico ha movilizado hasta el lugar a dos agentes, una brigada y una motobomba.