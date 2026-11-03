La campaña de alto riesgo se cierra con 5.318,9 hectáreas quemadas, cuarta menor cifra en la última década

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la o - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales quemaron entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 un total de 5.318,9 hectáreas en Galicia, lejos de las cerca de 120.000 hectáreas arrasadas en la ola de fuegos de 2025.

Este dato supone el cuarto más bajo en la última década en Galicia, solo por encima de 2018 (2.599,66 hectáreas), 2024 (2.644,70) y 2021 (4.403,18). En el otro extremo, destacan las olas de incendios de 2025 (118.763,65), 2017 (62.096,26) y 2022 (51.642,58).

En su balance en el Parlamento gallego al cierre de la época de alto riesgo --que fue del 1 de julio al 31 de octubre este año--, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que en 2026 hubo "menos incendios", "menos superficie" quemada y con una "respuesta más rápida que el año pasado", lo cual valora que se hace "sin ningún triunfalismo", pues "no hay lugar para la autocomplacencia".

Del total de superficie calcinada en 2026, unas 3.100 hectáreas son arboladas y el resto de monte raso. Tan solo hubo dos grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas), que fueron los de Ponteareas (886 hectáreas en abril) y Calvos de Randín (520 hectáreas en septiembre).

La conselleira resalta que en 2025 hubo 1.470 incendios, mientras que este año bajaron a 1.227, un 16,5% menos. La superficie arrasada disminuyó un 95,6% frente al año anterior.

Resalta que hubo 933 conatos, por lo que ocho de cada diez fuegos quedaron en menos de una hectárea. El tiempo de respuesta fue de 20 minutos.

La activación de la Situación 2, con peligro para casas, se produjo en siete ocasiones en 2026, 98 menos que las 105 de 2025.

Y valora que estas cifras tienen lugar en el verano más cálido desde 1961, con un 22% menos de precipitaciones.

Asimismo, la conselleira contrasta la cifra de la comunidad, "muy inferior a referencias históricas", con el aumento de superficie quemada en el conjunto de 2026 en España, en ese caso casi el doble de la media de los últimos diez años.

INCENDIOS EN RED ELÉCTRICA Y FERROVIARIA

Uno de los puntos sobre los que ha puesto el foco la conselleira do Medio Rural es que la Unidade de Investigación de Incendios Forestais ha investigado 819 incendios de 1.227, el 70% del total --438 fueron por incidencias no forestales--. Desde la creación de la UIFO van 142 investigados en la comunidad por provocar fuegos. Aquí apunta a que se identificaron 30 casos vinculados a la red eléctrica y otros 16 fuegos relacionados con la red ferroviaria. Agrega que se pidió a Adif su plan de trabajos de prevención de incendios.

Entre otros datos ofrecidos, la aplicación ALume, puesta en marcha este año para que la ciudadanía avise de fuegos a través de una 'app', recibió un total de 400 alertas.

Gómez señala que ya el año pasado dijo que "Galicia no arde, a Galicia la queman", "con intención o sin ella", matiza.

Paralelamente, la conselleira ha recordado que este año se firmaron dos acuerdos con la representación sindical para mejoras laborales del servicios, con una inversión de 6 millones. Subraya que la cobertura de plazas del dispositivo estuvo por encima del 99% este año.

Junto a esto, Gómez indica que la Dirección Xeral de Defensa do Monte contará en 2027 con más de 226 millones de euros, un 5,8% más, y mantendrá los 25 millones para la gestión de biomasa en las franjas de protección de los núcleos.

Aquí informa que hay 301 de 313 municipios gallegos adheridos al convenio de limpieza de franjas, por lo que hace un llamamiento a la docena que falta a que se sumen. Del global, "183 municipios solicitaron actuaciones, si no solicitan actuaciones se entiende que está la cosa bien". Y también lamenta que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no participe. "NO CONFUNDIR UN AÑO DE SUERTE CON UN AÑO DE GESTIÓN"

Durante el debate, Montserrat Valcárcel (BNG) ha apuntado a que este año hay menos superficie quemada porque "no quedaba nada que arder". Avisa a "quien confunde un año de suerte con un éxito de gestión".

Lamenta que la Xunta identifique la temporada de la incendios solo con el "verano" y pone de ejemplo que la Xunta aprobó el plan antincendios (Pladiga) de este año en abril, cuando se produjo en Ponteareas el peor fuego del año.

El Bloque exige que se informe de todos los fuegos que se producen en Galicia, no solo de los de más de 20 hectáreas como hace la Xunta, y reclama que las brigadas de nueve meses trabajen todo el año. También denuncia la "precariedad" de haber contratado ese año un refuerzo de 42 brigadas durante solo 90 días.

Carmen Rodríguez Dacosta (PSdeG) censura que la Xunta "no cumplió los plazos legales" para presentar el Pladiga de 2027, pues avisa que tendría que darse a conocer ahora y "no a las puertas del verano". También tacha de "intolerable" que el Gobierno gallego diese autorrescatadores defectuosos a los brigadistas y que tengan como alimentación "un bocadillo de chorizo".

Asimismo, Rodríguez Dacosta reclama a Medio Rural que informe por distritos y municipios de cuáles son los trabajos de prevención "realmente ejecutados". Critica que la conselleira pida a Adif las tareas realizadas de desbroce y no haga lo propio. "Haga usted lo pide al Estado", añade.

Mientras, Miguel Ángel Viso (PP) ha puesto en valor este balance "sin triunfalismos" de la Xunta. Y pide "no eliminar del debate" la "responsabilidad quien provoca deliberadamente un incendio".

Por su parte, Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha resumido la campaña en que con la "cantidad de hectáreas que ardieron el año pasado, poco quedaba por arder". Asimismo, ha recordado que alcaldes de "todo signo político siguen reclamando ayudas".

En sus réplicas, la conselleira ha afeado a la oposición estar "instalados en el pesimismo". Defiende la "prioridad absoluta" de la seguridad, por lo que "se actuó de inmediato" cuando se detectaron problemas con los autorrescatadores, que fueron sustituidos y añade que Galicia "es una de las pocas comunidades que los tiene" y "no son obligatorios".

Concluye su intervención "con la convicción de haber cumplido el trabajo" en esta campaña, al tiempo que avanza que "en breve iniciará la tramitación parlamentaria" de la ley antincendios de Galicia.

"QUE NO TENGAN QUE PASAR EL CALVARIO DE LAS VÍCTIMAS DE ANGROIS"

Todos los intervinientes en esta comparecencia, incluida la propia conselleira, han tenido un recuerdo para las víctimas del accidente de Urda. Eso sí, Montserrat Valcárcel ha pedido que "no tengan que pasar el calvario que tuvieron que pasar las víctimas de Angrois" y reprocha al PP que bloqueó "hasta en cuatro ocasiones" la investigación en el Parlamento gallego.

Sobre este extremo, Viso (PP) ha replicado al Bloque que "su partido estuvo de palmero a un gobierno que se dedicaba a gastar el dinero en chicas de compañía en vez de mantenimiento de vías".