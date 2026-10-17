(AMP) Estabilizado el incendio forestal de Forcarei (Pontevedra), con 30 hectáreas calcinadas

Archivo - Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado en Forcarei (Pontevedra) durante la madrugada ha quedado estabilizado a las 16.13 horas de este sábado, unas 10 horas después de originarse. En este tiempo, ha quemado una superficie de 30 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural.

El fuego fue declarado a las 05.58 horas en la parroquia de San Miguel de Presqueiras. Por ahora, para su extinción se ha movilizado de forma acumulada a un técnico, ocho agentes, 14 brigadas, 10 motobombas, dos palas, un avión y tres helicópteros.

Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Al mismo tiempo, también está disponible para su descarga 'ALume', la aplicación para avisar sobre incendios forestales activos en Galicia.