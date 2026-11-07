(AMP) Extinguido un incendio forestal en Manzaneda (Ourense) tras calcinar 32 hectáreas de monte raso

Archivo - Bomberos y un hidroavión trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal de Untes, a 13 de julio de 2026, en Untes, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal registrado el viernes en Manzaneda (Ourense) ha quedado extinguido este sábado tras calcinar una superficie total de 32 hectáreas de monte raso, según los datos aportados por la Consellería do Medio Rural.

El fuego, que estaba controlado desde esta mañana, se originó en la parroquia de San Miguel de Bidueira a las 18.44 horas del viernes. Casi un día después, a las 16.40 horas de esta tarde, el departamento autonómico lo dio por apagado.

En conjunto, Medio Rural movilizó a cinco agentes, 11 brigadas y ocho motobombas, sin que fuera necesaria la intervención de medios aéreos.