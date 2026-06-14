(AMP) El incendio de Padrón (A Coruña) ya calcina 350 hectáreas, aunque la situación "mejora" y no hay desalojos

Varias personas observan un incendio, a 13 de junio de 2026, en Padrón, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

A CORUÑA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Padrón (A Coruña), declarado en la tarde del viernes en la parroquia de Herbón, ha calcinado hasta ahora un total de 350 hectáreas, según las estimaciones realizadas por la Consellería do Medio Rural durante esta mañana. A última hora del sábado, esta cifra se situaba en 330.

La situación ha mejorado respecto a la tarde del sábado, cuando un flanco se reactivó y la Xunta decidió activar la Situación 2 como prevención ante la proximidad del fuego a dos núcleos de Carcacía, Sobrerribas y Cruxeiras de Abaixo. Pese a que esta medida sigue vigente, los vecinos de las 10 viviendas desalojadas en el segundo de los lugares pudieron regresar a ellas a primera hora de la noche.

"Durante la noche, mejoró mucho la situación. Las lluvias localizadas, junto con el trabajo, han podido hacer que la situación sea tranquila y que la ciudadanía pueda hacer una vida normal", explica a Europa Press el alcalde padronés, Anxo Arca. Con todo, pide a los vecinos a que dejen las vías de comunicación libres para que los medios de extinción puedan realizar su trabajo.

Actualmente, no se aprecian llamas en el fuego y los medios de extinción movilizados trabajan en perimetrar con 'bulldozer' todo el área. "Somos optimistas. Eso no quita que tengamos todos los medios centrados y atentos a lo que pueda ir sucediendo", expone el regidor.

Por su parte, en declaraciones a la Televisión de Galicia (TVG), el agente de la Unidade de Directores de Extinción (UDEX) Xosé Bieito ha coincidido en que el trabajo realizado por la noche, junto a la meteorología, han contribuido a "mejorar" la situación, aunque sigue habiendo "muchas zonas calientes" a lo largo de los 15 kilómetros de perímetro del fuego. "La tendencia es que tienda a la estabilización, pero con trabajo por delante", ha indicado.

Además, durante este mediodía, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acudirán hasta el Puesto de Mando Avanzado, que fue habilitado el sábado frente al hotel Scala.

MEDIOS MOVILIZADOS

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado de forma acumulada a seis técnicos, 52 agentes, 75 brigadas, 54 motobombas, cinco palas, nueve unidades técnicas de apoyo, ocho helicópteros y siete aviones.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) apoya el operativo con dos aviones anfibios y un helicóptero, que trabajan de forma coordinada con el dispositivo de la Xunta para apoyar las tareas de control y extinción.