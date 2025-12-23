Medio Rural lamenta "inestabilidad" por aranceles de China al lácteo y reclama a España y UE que negocien

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en acto de presentación de nuevo convenio de franjas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, lamenta la "inestabilidad" e "incertidumbre" que generan los aranceles de hasta el 42,7% que impone China a productos lácteos de la UE, por lo que reclama al Gobierno central y a la Unión Europea que negocien.

A preguntas de la prensa este martes en Santiago, la conselleira valora que en el caso de España estos aranceles "afectan menos que en otros países", pero "va a afectar a nivel global".

No obstante, recuerda que Galicia es la novena región de Europa en producción láctea, con una producción del 42% del total de España. Y la UE "es un mercado muy importante para China".

"Cualquier movimiento arancelario va a implicar una inestabilidad que va a generar incertidumbres sobre todo en los productores", asegura.

Explica que el pasado lunes habló "con alguna empresa que, previsiblemente, va a ser las más afectadas", pero "de momento no hay preocupación" y prevén futuras reuniones.

ECHA A ANDAR EL OBSERVATORIO LÁCTEO

Precisamente, la conselleira ha participado en la constitución del Observatorio do sector lácteo de Galicia este martes, en donde se abordará esta problemática, aunque llama a la "cautela".

La conselleira do Medio Rural, acompañada por el director xeral de la PAC y Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, presidió este mediodía la constitución del Observatorio, órgano colegiado de seguimiento, asesoramiento, consulta y análisis de este ámbito.

Esta reunión tiene lugar tras la entrada en vigor del decreto que actualizó la regulación de este órgano y que, entre otros objetivos, persigue realizar un seguimiento continuado del sector y mejorar su funcionamiento.

El Observatorio se creó en 2007, pero "el tiempo transcurrido desde entonces y los cambios experimentados en estos años en la producción y la industria, así como en la evolución del consumo y de los mercados de la leche y los productos lácteos a nivel nacional e internacional, aconsejaron adaptarlo a la realidad actual y así se hizo con la aprobación de un decreto específico", explica la Xunta.

Así, se modificó su composición para acoger a todos los eslabones de la cadena de valor de la leche: producción, industria, distribución y consumo. Asimismo, se redefinieron las funciones de la presidencia, de la secretaría y de las vocalías que lo conforman (21 en total). En este sentido, cabe destacar la incorporación a una de las vocalías de la organización de productores lácteos de Galicia con mayor representatividad.

Además, se permite la creación de grupos de trabajo con la participación de personas expertas en el sector lácteo ajenas al Observatorio. Otra de las novedades pasa por la inclusión del estudio de la cadena de valor y de las relaciones comerciales y contractuales.

En el orden del día de esta reunión se evaluó la situación actual y las perspectivas de evolución futura del sector lácteo tanto en Galicia como en el ámbito nacional e internacional, y se avanzó en la propuesta de nuevo agrupamiento de tramos de producción, para lo que se creó un grupo de trabajo específico.

Al respecto, el Sindicato Labrego Galego ha criticado que este observatorio "carece de información relevante y actualizada", por lo que se demanda un órgano que esté a "la altura" de las necesidades del sector, ya que "no hay transparencia ni datos reales sobre costes de producción que permitan tomar decisiones fundamentadas".