(AMP) Restablecida la circulación de trenes Santiago-Ourense tras suspenderse por un incendio próximo a la vía

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal en la parroquia de Trasalba ha obligado a suspender a primera hora de la tarde de este jueves la circulación de la línea convencional de trenes entre la capital ourensana y Santa Cruz de Arrabaldo debido a su proximidad con la infraestructura ferroviaria, pero tras controlarse el fuego, la circulación ya ha quedado restablecida.

Fuentes de la Consellería do Medio Rural han explicado que el incendio, que afecta a 0,19 hectáreas, se originó a las 13.42 horas y ya ha sido controlado sobre las 16.35 horas.

En las labores de extinción han trabajado hasta el momento cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones.