(AMP) Suben a 45 las hectáreas calcinadas en A Mezquita (Ourense) por el incendio que cruzó desde Portugal

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que cruzó desde Portugal a A Mezquita (Ourense) a primera hora del domingo ha calcinado hasta el momento un total de 45 hectáreas. Estas son las estimaciones comunicadas en torno a las 13.45 horas por la Consellería do Medio Rural, que dos horas antes informó de que el fuego superaba las 20.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde, Rafael Pérez, confirma el rápido avance del fuego y manifiesta su "miedo" de que se extienda desde la parroquia de Manzalvos hasta la de Chaguazoso. "Hay una vaguada grande, que está tirando aire, y tenemos miedo de que cruce al otro pueblo", explica.

El departamento autonómico ha indicado que, por el momento, no hay ninguna población en riesgo, algo que ha confirmado el regidor: "Hay bastante distancia hasta los pueblos". Con todo, a Rafael Pérez le preocupa que el fuego no "se pare" mientras estén los medios aéreos, ya que a la noche tendrán que retirarse y no podrán continuar en la zona.

Hasta ahora, la Xunta ha movilizado cuatro agentes, cinco brigadas, cinco motobombas, una pala, tres aviones y un helicóptero. Además, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), están desplegados dos aviones anfibios, dos brigadas de refuerzo en incendios forestales y un avión de coordinación e observación.

Según la información oficial del Gobierno de Portugal, el fuego fue declarado a las 05.03 en el municipio de Vinhais (distrito de Braganza), cercano a la frontera con Ourense. No tardó en sobrepasar este límite, ya que se extendió a territorio gallego a las 07.18 --hora oficial establecida por Medio Rural--.