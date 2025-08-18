(AMP.) Los trenes entre Madrid y Galicia siguen suspendidos por los incendios, al menos hasta las 17.00 horas

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea de trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa suspendida esta mañana debido a los incendios próximos a las vías que han obligado a Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, a paralizar la programación habitual de los trenes de Renfe, al menos hasta las 17.00 horas.

En un comunicado, Renfe explica que la circulación no se restablecerá hasta que las autoridades competentes permitan hacerlo, aunque ha programado una serie de circulaciones especiales para dar salida a los viajeros con origen o destino en Madrid y Zamora.

En concreto, ha habido un tren a las 7.14 horas desde Madrid a Zamora y otro a las 8.40 en sentido contrario. También habrá otros trenes a las 13.20 y 20.23 desde Madrid y a las 14.36 y 22.00 desde Zamora.

Actualmente, la previsión de Adif es que la línea siga interrumpida, al menos hasta las 17.00 horas, en línea con la información aportada por los servicios de emergencias de Galicia, aunque la interrupción podría alargarse más.

Los incendios forestales también afectan a las línea León-Monforte de Lemos (Montefurado-Vilamartín), Zamora-Sanabria (Carbajales-Sarracín de Aliste)y Guardo-Puente Almuhey (León-Palencia) de la línea de ancho métrico.