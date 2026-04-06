Arden 40 hectáreas en incendios sin control en Ponteareas y Carballo-A Laracha que obligan a desalojos

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la o - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios incendios forestales se encuentran activos esta tarde de lunes en Galicia, en municipios como Ponteareas (Pontevedra) y los coruñeses de A Laracha y Carballo, estos dos últimos se han unido en único frente. Son más de 40 hectáreas afectadas en conjunto, según la última actualización de las 17,00 horas de la Consellería do Medio Rural.

Por un lado, el fuego afecta al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Ribadetea. Está activo desde las 14,47 horas, con más de 20 hectáreas arrasadas por el momento. Trabajan tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, 10 agentes, una pala y un técnico.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explica que los medios "están intentando controlar" el fuego, pero la situación está "complicada" por el viento. Aunque en un primer momento apuntaba a la hipótesis de que se había ocasionado por el incendio de un tractor, posteriormente ha matizado que esta causa todavía no está confirmada.

Asimismo, la regidora informa de que ha sido necesario desalojar por precaución a un vecino con movilidad reducida en el lugar de Mouro. Además, ha avanzado la intención de la Xunta de declarar la Situación 2 por la amenaza para casas, al tiempo que ha agradecido el trabajo de los medios.

EL INCENDIO SE JUNTA EN CARBALLO Y A LARACHA

Mientras, los incendios en el ayuntamiento de Carballo (A Coruña), parroquia de Noicela, y en A Laracha, en Caión, se han unido y queman más de 20 hectáreas. El primero se declaró a las 14,20 horas y el segundo se inició a las 13,21 horas. Varios helicópteros, aviones y motomombas participan en las tareas, entre otros medios.

Por parte del Ayuntamiento de Carballo se explica a Europa Press que la situación está "mal", aunque "afecta sobre todo" al vecino municipio de A Laracha. Estas mismas fuentes apuntan a la necesidad del desalojo de tres casas. Hasta el lugar se ha desplazado el alcalde, Daniel Pérez, acompañado de concejales.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de A Laracha, José Manuel López, relata sobre las 18,30 horas que se preparan "evacuaciones de alguna casa por precaución". Apunta que las zonas afectas son Outeiro y Campo da Costa, en A Laracha, y en Rebordelos, en Carballo. "Se habla de un frente de cerca de 2 kilómetros", resalta en la unión de ambos fuegos.

En concreto, el regidor señala que el fuego amenaza "la parte de arriba del cámping" de As Névedas, en Carballo. El incendio obligó a cortar la carretera que une Carballo con A Laracha y afecta a una zona próxima al santuario de Os Milagres, en una jornada también con fuertes vientos.

CONTROLADOS EN VIGO FERROL

Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.

También está controlado un fuego en el monte de Chamorro, en el municipio de Ferrol. El propio Ayuntamiento ha indicado que fue necesario cerrar los acceso de subida y la carretera por seguridad. Trabajaron cinco efectivos de bomberos del parque ferrolano, así como una brigada y un motobomba.