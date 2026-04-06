Arden más de 40 hectáreas en incendios sin control en Ponteareas, Carballo y A Laracha

Archivo - Un helicóptero recoge agua para ayudar con las labores de extinción del incendio, a 26 de agosto de 2025, en Aguas Mestas, Lugo, Galicia (España). Las condiciones parecen mejorar en la provincia de Lugo, especialmente azotada estos días por la o - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios incendios forestales se encuentran activos esta tarde de lunes en Galicia, en municipios como Ponteareas (Pontevedra) y los coruñeses de A Laracha y Carballo. Son más de 40 hectáreas afectadas en conjunto, según la última actualización de las 17,00 horas de la Consellería do Medio Rural.

Por un lado, el fuego afecta al monte Galleiro, en el municipio pontevedrés de Ponteareas, parroquia de Ribadetea. Está activo desde las 14,47 horas, con más de 20 hectáreas arrasadas por el momento. Trabajan tres aviones, dos helicópteros, 15 brigadas, siete motobombas, 10 agentes, una pala y un técnico.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, explica que los medios "están intentando controlar" el fuego, pero la situación está "complicada" por el viento. Indica que el fuego se ha ocasionado por el incendio de un tractor que se ha propagado por las fuertes rachas.

Asimismo, la regidora informa de que ha sido necesario desalojar por precaución a un hombre con movilidad reducida en el lugar de Mouro.

INCENDIOS EN CARBALLO Y A LARACHA

Por su parte, en Carballo (A Coruña), parroquia de Noicela, hay un incendio forestal desde las 14,20 horas que quema más de 20 hectáreas. Participan cuatro aviones, un helicóptero, cuatro agentes, una brigada, una motobomba, dos técnicos y tres unidades técnicas de apoyo.

En el vecino ayuntamiento de municipio de A Laracha, está activo un incendio desde las 13,21 horas. Tampoco hay estimación de superficie afectada por el momento. En las tareas participan dos helicópteros, cinco motobombas, seis brigadas, dos agentes y una pala

Mientras, está controlado desde las 15,39 horas --se inició a las 14,19 horas-- un fuego en Vigo, parroquia de Lavadores. Afecta a 0,2 hectáreas de monte raso.