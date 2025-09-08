Asaga pide "agilidad" al Gobierno en las ayudas por los fuegos, de las que asegura que "no tienen noticias"

El presidente de la Asociación Agraria de Galicia asegura que las cuantías económicas ofrecidas por la Xunta son "proporcionadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Galicia (Asaga) ha pedido "agilidad" al Gobierno central en las ayudas a los afectados por la ola de incendios, al asegurar que los productores "no tienen noticias" de estos apoyos.

"El presidente vino a Ourense y dijo que iba haber ayudas para todos. Hace ocho días están funcionando las de la Xunta y aún no tenemos noticia de la Administración Central", ha afirmado el presidente de la entidad, Francisco Bello.

Así lo ha trasladado un comunicado, en el que informa que su presidente, Francisco Bello, se ha reunido este lunes con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para abordar los apoyos de la Xunta tras la ola de incendios registrada el pasado mes de agosto.

En el encuentro, según ha transmitido el representante, se ha detallado las actuaciones que la Xunta impulsa para "paliar la situación".

"Hablamos de cosas prácticas del día a día; nos ha parecido muy ágil la respuesta de la Consellería, tanto en la convocatoria como en la habilitación de oficinas y facilidad de tramitación de las ayudas", ha asegurado Bello.

El presidente de Asaga ha declarado que las cuantías económicas les parecen "proporcionadas a la situación". Además, ha contrastado la "rapidez" con la que sostiene que la Xunta "gestionó su respuesta" con la actitud del Gobierno central, que "aún no dio un primer paso".

SITUACIÓN DE LA VENDIMIA

Durante la reunión en la Consellería de Medio Rural, el presidente de Asaga ha afirmado haber insistido en "abordar la situación de la vendimia en las diferentes denominaciones de origen en Galicia".

Según ha explicado, se ha alertado a la responsable de la Xunta de "la necesidad de que los productores tengan compensados los costes de producción", que de acuerdo con el representante "cumple con la normativa y la Ley de la Cadena Alimentaria" gallega.

Desde Asaga se ha adelantado que, tras la recogida de la uva, se mantendrán reuniones "en cada una de las denominaciones de origen para conocer el resultado final", con el objetivo de "comenzar a tomar medidas de cara al futuro" y de "evitar problemas en los siguientes años".