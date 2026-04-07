Ascienden a 900 las hectáreas calcinadas en los incendios de Ponteareas y Carballo, el primero ya controlado

Varias personas intentan sofocar el fuego en el incendio forestal en el monte Galleiro, a 6 de abril de 2026, en Ribadetea, Ponteareas, Pontevedra, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha dado por controlado a las 14.34 horas de este martes el incendio de la localidad pontevedresa de Ponteareas, donde ya han ardido unas 750 hectáreas, mientras permanece estabilizado el de Carballo (A Coruña), con 150 hectáreas calcinadas.

Así, el fuego de Ponteareas, que inicialmente afectó al monte Galleiro, ascienden ya a 750 las hectáreas quemadas y se extendió a los municipios de Pazos de Borbén y Mos.

Está activo desde las 14.47 horas de este lunes, cuando se registraron varios focos, por lo que las primeras hipótesis apuntan a intencionalidad, si bien tal y como han indicado fuentes consultadas por Europa Press, será la investigación la que confirme este extremo.

Para su extinción, el departamento autonómico ha movilizado hasta el momento a seis técnicos, 18 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones.

En este incendio, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2 por su proximidad al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, que ya ha sido desactivada esta medianoche.

INCENDIO CARBALLO

Asimismo, la Xunta dio por estabilizado a las 20.42 horas el incendio que afecta a las localidades de Carballo, parroquia de Noicela, y de A Laracha, en Caión, que se unieron y suman más de 150 hectáreas quemadas.

Este fuego motivó el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

En su extinción, se han movilizado, hasta el momento, cuatro técnicos, 14 agentes, 20 brigadas, 17 motobombas, una pala, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo tener su origen en una quema agrícola.

En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.