Avigal invertirá 28 millones en un centro de incubación de huevos en Friol, declarado estratégico por la Xunta

Consello de la Xunta - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha declarado como proyecto industrial estratégico un futuro centro de incubación de huevos de la empresa Avícola de Galicia (Avigal) en Friol (Lugo), que contará con una inversión de más de 28 millones de euros y la creación de más de 30 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Está previsto que entre en funcionamiento en 2027.

Este proyecto de Friol está diseñado para operar como una planta piloto de alta tecnología, con una producción de más de 62 millones de pollos al año, con 1,5 millones de huevos a la semana. Tras el nacimiento y el proceso de incubación, los animales serán trasladados fuera de la planta para continuar con la cadena de producción.

De tal forma, ocupará una superficie de más de 12.000 metros cuadrados en Friol. La explotación también contará con una estación depuradora de aguas residuales.

De ello ha informado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, tras el Consello de este lunes, en el que se ha dado luz verde al que será el 17º proyecto industrial activo declarado como estratégico --suman 1.800 millones y más de 3.700 empleos, según datos de la Xunta--.

Las futuras instalaciones incorporan soluciones tecnológicas avanzadas en materia de digitalización, bioseguridad y un sistema de automatización, que incluye robótica para la gestión de bandejas y el despliegue de vehículos autónomos para el movimiento de carros.

GRUPO VALL COMPANYS

Avigal es una empresa asentada en la localidad pontevedresa de Campañó, que pertenece al Grupo Vall Companys, la primera industria agroalimentaria española. Desde la década de los 60, se dedica a la explotación y comercialización de granjas agrícolas y ganaderas, y sus principales actividades son la crianza de pollos de engorde y la explotación de un matadero avícola para la venta de producto fresco y congelado, su despiece y derivados.

En coordinación con el Grupo Sada, empresa también del Grupo Vall Companys, gestiona una red de 218 explotaciones de engorde localizadas en diversos lugares de Galicia.

El proyecto para construir el centro industrial de incubación de huevos en Friol forma parte de una iniciativa más amplia que prevé desarrollar Avícola de Galicia en la comunidad y en la que está proyectada una inversión de 40 millones de euros. "Este desembolso permitirá integrar la producción de huevo fértil y cerrar el ciclo productivo en Galicia, además de garantizar una autonomía operativa absoluta", informa la Xunta.