Besteiro denuncia el "abandono del rural tras 17 años de Gobierno del PP" con la ola de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado la parroquia de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, azotada por la ola de incendios, y donde ha denunciado el "abandono del rural tras 17 años de Gobierno del PP".

Besteiro ha visitado la parroquia en la que se han quemado más de 120 construcciones. "Lo que vivimos aquí no es fruto del azar. Es el resultado de un abandono prolongado: sin guardia de los montes, sin servicios públicos, con menos gente que cuide de esta tierra. La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, quedamos indefensos frente al fuego", ha lamentado.

Así, ha instado a cambiar el paradigma: "No vale con mandar medios en agosto. El rural necesita vida constante. Necesita escuelas, atención médica, oportunidades para la gente joven, actividad económica y, sobre todo, prevención real, no meras cifras en papel. Atacamos el problema cuando ya es tarde", ha afirmado.

En esta línea, el secretario xeral ha concretado una iniciativa en la que trabajarán los socialistas, que organizan una reunión de alcaldes y alcaldesas para poner en común propuestas, experiencias y formar un plan "que evite que una catástrofe como esta se repita". "No vamos a conformarnos con palabras vacías", ha aseverado.

Por su parte, el alcalde de Vilamartín, Enrique Álvarez, señala que es una situación "verdaderamente complicada". "No sabemos qué ayudas vendrán, pero lo que nos preocupa ahora es lo que viene: lluvias arrastrando cenizas y barro, ríos desbordándose, pueblos enteros que están en riesgo de desaparecer. Fueron los vecinos, con sus tractores y con jóvenes voluntarios, los que salvaron lo que se pudo salvar. La Administración no ha estado a la altura", ha censurado.