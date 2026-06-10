Besteiro exige a Rueda medidas de control para los precios de la leche: "Tiene que hacer cumplir la ley"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros cargos socialistas, visita la Cooperativa Aira, en Taboada - PSDEG

LUGO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Rueda medidas de control para atajar la caída del precio de la leche.

"Tiene que poner en marcha ya el observatorio de la leche y hacer cumplir la ley de cadena alimentaria", ha reclamado durante su visita a la cooperativa Aira, en Taboada (Lugo), de la que ha informado el PSdeG en un comunicado y en la que ha estado acompañado del alcalde, Roi Rigueira; la portavoz socialista de Medio Rural en la Cámara autonómica, Lara Méndez, y otros cargos socialistas.

Tras el recorrido, ha destacado que la cooperativa, "una referencia en la comunidad", detrás de la que hay 3.000 ganaderos y agricultores y 1.200 explotaciones, duplicó en los últimos años los objetivos de producción.

El líder socialista ha explicado que está recabando opiniones por parte del sector de cara a la comisión de estudio sorbe los precios de la leche que este jueves echa a andar en el Parlamento. "Estamos decididos a ser muy participativos y propositivos ante una situación que estamos viviendo con preocupación", ha afirmado sobre las perspectivas con las que echa a andar el órgano parlamentario.

Besteiro ha señalado que en los últimos tiempos se asiste a "una caída espectacular de casi ocho céntimos" en el importe por litro que perciben los productores y que siguen detectándose grandes diferencias entre comunidades autónomas.

"No pude ser que, de cada diez litros que se producen en España cuatro se produzcan en Galicia y que esta comunidad sea donde peor se paga la leche", ha advertido, para remarcar que "hay que atajar esa caída de precios que se va a ver, sobre todo, en la renovación de los contratos en agosto".

Ha remarcado que, precisamente por esto, es necesario "disponer de mecanismos para que se cumpla la ley y no se pague por debajo de costes de producción nunca", y ha añadido que eso implica también "luchar contra una realidad evidente", como es la desaparición de explotaciones agrarias. "En los últimos veinte años pasamos de tener 30.000 a menos de 5.000", ha lamentado.

Besteiro ha apuntado que, ante esa "caída estructural" del peso del sector, también se debe actuar para "frenar la importación forzada" de leche y de derivados. "Tenemos claro que aún podemos producir más y que tenemos capacidad de consumir mucho más, así que hay que fomentar la cadena de valor", ha defendido.