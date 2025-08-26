Besteiro pide a Rueda que "actúe ya" ante el incendio en el vertedero de A Rúa: "10 días respirando humo"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en A Rúa, a 26 de agosto de 2025. - PSDEG

OURENSE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que deje de "mirar para otro lado" y "actúe ya" ante el incendio que afecta al vertedero de A Rúa (Ourense), por el que su población lleva "10 días respirando humo", en sus palabras.

"La población de A Rúa lleva más de 10 días soportando un incendio activo y tóxico en su vertedero. Comenzó con los incendios forestales y ya afecta a los vecinos de otros municipios, como es el caso de Petín", ha expuesto Besteiro, en un audio remitido a los medios, tras una visita realizada el lunes.

"10 días respirando humo, conviviendo con preocupación y también con miedo", ha enfatizado, al respecto del depósito de As Pedreiras. El incendio que afecta a esta localidad --y provocó el fuego en el vertedero-- es el de Larouco, el mayor de la historia de Galicia, con una dimensión de 30.000 hectáreas calcinadas en diversos municipios.

En este sentido, ha tachado de "grave" que la Xunta lleve "todo este tiempo mirando para otro lado": "Cuando hay que estar, cuando hay que dar la cara, la Xunta simplemente desaparece". Así, ha instado a Rueda a "actuar ya" y hacerlo "con urgencia".