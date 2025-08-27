El BNG afea a Rueda incumplir el 70% de medidas propuestas tras los fuegos de 2017: "Es el responsable máximo"

Archivo - El viceportavoz parlamentario del BNG, Luís Bará, en rueda de prensa. - BNG - Archivo

Bará denuncia que la mayor parte de recomendaciones del dictamen que entonces salió de la comisión activada en la Cámara no se implementaron

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del BNG en el Parlamento gallego, Luís Bará, ha denunciado este miércoles que la Xunta incumplió el 70% de las 123 medidas que planteaba el dictamen de la comisión de estudio creada en la Cámara tras la ola de incendios que asoló Galicia en el año 2017.

Además, ha erigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en "máximo responsable" del incumplimiento de estas propuestas y, en consecuencia, de lo ocurrido en el que ya se ha convertido en el verano más negro de este siglo en Galicia en lo que respecta a fuegos forestales.

"Esta situación estaba prevista y fue analizada en este dictamen de personas expertas de la comisión de estudio del año 2018, publicado en el mes de agosto, que establece un total de 123 medidas, de las cuales nosotros podemos asegurar que alrededor de los 70% fueron incumplidas, no fueron desarrolladas", ha denunciado Bará, en rueda de prensa.

El viceportavoz del Bloque ha incidido que la ola de incendios de este verano ha sido el "mayor desastre ambiental, económico y social de la historia reciente de Galicia, de este siglo", y ha añadido que ya más de 96.000 hectáreas ardieron en la comunidad autónoma.

Bará también ha acusado a Rueda de ser el "máximo responsable" del incumplimiento de las medidas que podrían prevenir la extensión de los fuegos en el territorio."¿Cómo puede ser que el señor Rueda tenga el descaro de decir que va a dar un acelerón en la prevención de incendios cuando es el responsable máximo del incumplimiento de toda esta batería de medidas de prevención?", ha afeado.

PENDIENTES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

La interveción de Bará llega dos días después de que la líder del BNG, Ana Pontón, anunciase que el partido iba a registrar una solicitud para que se abra una comisión que investigue la gestión de la Xunta durante la ola de incendios de este verano.

Además, el próximo viernes se reunirá la Diputación Permanente, órgano rector de la Cámara en períodos inhábiles, que también abordará la situación derivada de los fuegos.