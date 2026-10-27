El BNG señala que la CE confirma que la Xunta "solo ejecutó el 16%" de los fondos para prevenir daños forestales

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha indicado en un comunicado que la Comisión Europea (CE) ha confirmado que la Xunta ha ejecutado 12 millones de euros de los 76 millones programados para prevenir daños forestales en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), lo que representa "un mísero 15,8% del presupuesto previsto".

Así lo ha señalado el BNG en un comunicado, en el que hace referencia a una respuesta del comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en la que ha informado de que durante el período 2023-2027 hubo ayudas para la gestión ambiental sostenible en el marco de la PAC por un importa de gasto público total de 833 millones de euros.

"Esta cifra es un escándalo y confirma lo que denunciaba el BNG desde hace tiempo, la incapacidad de la Xunta en la gestión de los fondos europeos para la prevención de los desastres forestales, como los incendios, y para su restauración", ha indicado la eurodiputada del BNG, Ana Miranda.

En concreto, de los ocho millones de euros programados para restauración forestal en el marco de los planes estratégicos de la PAC para el período 2023-2027, se han ejecutado, según la respuesta de la CE, hasta la fecha "309.000 euros, el 3,86% del total".

La respuesta también recoge datos del anterior Programa de Desarrollo Rural de Galicia, en el que se contemplaban medidas para prevenir incendios forestales y catástrofes naturales, así como para restaurar el potencial productivo dañado.

Asimismo, el BNG ha apuntado que los datos de la Comisión Europea recogen que en 2025 la Xunta tuvo una asignación anual del Programa de Desarrollo Rural de la UE de 11 millones en materia de prevención y dos millones para restauración.

"¿Dónde está guardando Alfonso Rueda los fondos europeos?, ¿quiere usarlos cuando le interese electoralmente?", se ha preguntado Ana Miranda, al tiempo que ha asegurado que Bruselas asignó a Galicia 27,5 millones de euros de los fondos de cohesión tras los incendios del pasado verano. "Ahora sabemos que las operaciones seleccionadas en este ámbito solo alcanzan los nueve millones", ha sentenciado.