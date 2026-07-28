El BOE publica el acuerdo entre la Xunta y Defensa para el despliegue de patrullas para prevención de incendios

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes, día 28 de abril, el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Consellería do Medio Rural para el despliegue de patrullas para la prevención de incendios forestales en la campaña de 2026, conocida como 'Operación Centinela'.

Según se recoge en el documento firmado por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, y el director general de Política de Defensa, Fernando José López del Pozo, la colaboración consiste en el despliegue de patrullas terrestres, con misión de vigilancia y disuasión.

En concreto, el Ministerio de Defensa se compromete al despliegue operativo de patrullas terrestres entre el 10 de agosto y el 25 de septiembre. Precisamente, se llevará a cabo una fase de reconocimiento en la que ambas partes establecerán contacto e intercambiarán la información necesaria.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural dotará a cada patrulla de un dispositivo GPS adecuado con la correspondiente cartografía digital actualizada, apta para el desplazamiento por terreno forestal.

El convenio no conlleva ninguna obligación ni compromiso económico para el Ministerio de Defensa y la Xunta se compromete a satisfacer el importe de los gastos que se produzcan con motivo de la colaboración, hasta un presupuesto máximo global de 593.815,32 euros.

ZONAS DE VIGILANCIA

Las zonas de vigilancia y actuación preferente de las patrullas terrestres serán las de Outes, Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro, Lousame (IV Barbanza); y Carnota y Muros (V Fisterra), en la provinica de A Coruña.

Montariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas, Salvaterra de Miñio, Covelo, As Neves, Arbo, A Cañiza y Crecente (XVII O Condado-Paradanta), en la provincia de Pontevedra.

Melón (XI O Ribeiro-Arenteiro); Lobios, Muíños, Calvos de Randín y Baltar (XV A Limia); Chandrexa de Queixa, Manzaneda y Pobra de Trives (XIII Valdeorras-Trives); así como Vilariño de Conso, Laza, Viana do Bolo, A Gudiña, A Mezquita, Cualedro y Oímbra (XIV Verín-Viana), en la provincia de Ourense.

Por último, Folgoso do Courel, Quiroga, Ribas de Sil, A Pobra do Brollón, Monforte de Lemos y Sober (VIII Terra de Lemos), en la provincia de Lugo.

Precisamente, el pasado 25 de junio tuvo lugar la constitución del Comité Integrado de Prevención de Incendios de Galicia (CIPIG) en la que participaron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los conselleiros de Presidencia, Diego Calvo, y Medio Rural, María José Gómez, así como representantes de los Ministerios de Interior, Transición Ecológica y Defensa.