Los brigadistas de Oímbra (Ourense) ingresados en el Chuac siguen en estado grave

A CORUÑA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tres brigadistas heridos en Oímbra (Ourense) y que sufren quemaduras de distinta consideración evolucionan favorablemente, aunque todos están graves, según el último parte médico facilitado por el complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac).

Los tres están en la Unidad de Quemados del centro hospitalario. En el caso del más joven, de 18 años, tiene quemaduras de tercer grado con afectación en el 40% de su cuerpo. Presenta intoxicación por inhalación de humo y está estable con pronóstico muy grave.

El joven de 23 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. También presenta como los demás intoxicación por inhalación de humo y evoluciona favorablemente con pronóstico grave.

Por último, el brigadista de 25 años tiene quemaduras de segundo grado con afectación en el 15% de su cuerpo. Está estable con pronóstico grave.