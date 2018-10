Caballero critica a la Xunta por tardar cuatro horas en pedir ayuda a bomberos de Vigo para acudir a Mondariz

Publicado 08/10/2018 14:11:56 CET

VIGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha criticado este lunes que se tardasen cuatro horas en pedir ayuda a los bomberos de la ciudad para acudir a cooperar en las labores de extinción del incendio que se declaró en Mondariz (Pontevedra) en la tarde del domingo.

En una rueda de prensa, el regidor olívico ha indicado que los bomberos de Vigo recibieron el aviso sobre las 22.00 horas, cuando el incendio "ya llevaba cuatro horas de voracidad", y "salieron inmediatamente" varios efectivos con una bomba forestal pesada.

Para el alcalde de Vigo, cuatro horas "es un tiempo imposible de esperar", y ha recordado que los servicios de extinción de la ciudad están disponibles para cooperar cuando se produzcan incendios, y "a cambio de nada".

Caballero, no obstante, ha constatado que la Xunta "no ha entendido aquel terrible mensaje" que se produjo en la ola de incendios de octubre del año pasado, y que "no está preparada para hacer frente a los incendios". "Hay que cambiar los protocolos, hay que llamar inmediatamente (a los bomberos de Vigo)", ha proclamado y ha aseverado que, poco después de que se declarase el fuego en Mondariz, "ya se veía la voracidad que estaba teniendo".