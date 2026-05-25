Casi un millar de solicitudes optan a 28,7 millones en ayudas del nuevo Plan Leader

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural ha recibido un total de 984 solicitudes que optan a ayudas por 28,7 millones de euros, en un programa trianual --entre 2026 y 2028-- que permitirá movilizar 140,7 millones de euros en el rural gallego.

Así se recoge en un informe analizado este lunes por el Consello de Xunta, en el cual figura que estas ayudas está en proceso de resolución.

Esta convocatoria está gestionada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural en colaboración con 24 Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR). Supone la edición con "la mayor cantidad de la historia", según destaca la Xunta.

Del total de 140,7 millones que se movilizarán, 110,5 millones corresponden con proyectos productivos.

Con estos fondos las empresas beneficiarias consolidarán 474 puestos de trabajo y comprometen la creación de 39 nuevos empleos.

En los últimos 35 años, a través del Leader se movilizaron un total de 1.000 millones de euros en la comunidad, cono 8.000 proyectos, lo que supone consolidar 7.300 empleos y crear otros 5.300.

Por otra parte, también en relación al desarrollo rural, se resolvieron las ayudas a proyectos de inversión en actividades no agrícolas de este 2026, que benefician a un total de 41 proyectos con una ayuda pública de 2,1 millones.