Castilla y León pide ayuda a Galicia ante los graves incendios que registra la comunidad

El presidente de la Xunta en un acto esta mañana en Cangas. - XUNTA

VIGO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido ayuda a la Xunta de Galicia ante los graves incendios que registra la Comunidad en los últimos días. En concreto, el fuego que afecta a la zona de Las Médulas.

Así lo ha confirmado el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha dicho que en la mañana de este lunes Mañueco ha contactado con él para solicitarle "la ayuda que pueda" aportar Galicia para atajar estos fuegos, que se encuentran muy cerca de la frontera.

Rueda ha indicado que le expresó su apoyo, lamentando que la situación en Galicia también es "complicada", aunque ha reivindicado la solidaridad entre comunidades.

"En todo lo que podamos ayudar, lo haremos, igual que Galicia en otras situaciones ha necesitado ayuda de otras comunidades autónomas y la hemos tenido", ha sentenciado.

El presidente gallego ha lamentado la "intencionalidad clarísima" de algunos de los grandes incendios que ha vivido Galicia este verano, con varios focos, "algunos siguiendo pistas" forestales por las que alguna persona habría ido prendiendo fuego.

Por ello, ha subrayado que todos ellos se investigarán para que "caiga todo el peso de la ley" sobre los presuntos autores. Alfonso Rueda también ha explicado que la climatología de las últimas semanas, con altas temperaturas y fuerte viento, ha "complicado" la extinción de los fuegos.