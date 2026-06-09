El centro de formación agraria Pedro Murias tendrá un nuevo ciclo dual de ganadería en el curso 2026-27

La coneselleira do Medio Rural, María José Gómez, en el centro Pedro Murias - XUNTA

LUGO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural aumenta un 5% el número de plazas de nuevo ingreso, con un total de 428, y la inclusión del nuevo ciclo dual de grado superior de Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal en el Centro de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo (Lugo).

Este nuevo ciclo en régimen dual intensivo contará con 22 plazas. Así lo ha anunciado este martes la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en una visita a este centro, en el que estuvo acompañada por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares.

Esta oferta busca responder a la demanda de esta formación, pues hasta la fecha solo se imparte en el CFEA de Sergude, en Boqueixón (A Coruña).

Además, se complementa el itinerario formativo de este centro, en el que también se pueden cursar los ciclos medios de Produción Agroecolóxica e de Aproveitamento e Conservación do Medio Natural.

El centro cuenta también con convenios con 12 empresas y explotaciones del sector ganadero y centros clínicos; y se encuentra próximo al Hospital Veterinario Rof Codina, en el que el alumnado puede desarrollar formación práctica.

Precisamente, para dar a conocer su oferta formativa y sus instalaciones, el Pedro Murias celebrará este jueves, día 11, una jornada de puertas abiertas. Con esta iniciativa, que tendrá lugar en horario de mañana, se pondrán en valor las 13,5 hectáreas de extensión con las que cuenta el centro, cerradas perimetralmente y en ecológico, lo que constituye su sello diferenciador.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LUGO

Por otra parte, la conselleira ha comprobado este martes los trabajos que acomete Medio Rural de prevención de incendios en 60 hectáreas del distrito forestal Lugo-Sarria.

En concreto, se trabaja en los municipios de O Incio, Friol, Lugo y Samos, con una inversión de 400.000 euros.