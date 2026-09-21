La CIG denuncia el "abandono absoluto" del personal técnico de ingeniería forestal por parte de Medio Rural

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha denunciado el abandono "absoluto" del personal técnico de ingeniería forestal por parte de la Consellería de Medio Rural. Lamentan su falta de respuesta ante las reivindicaciones de las escalas de este colectivo, "que desempeña funciones esenciales en la planificación y gestión forestal, en la coordinación del dispositivo y en la lucha contra los incendios forestales".

Por ello, exigen la convocatoria urgente de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Condiciones de Trabajo, además de avances en la jubilación anticipada.

Tras las reuniones mantenidas en los meses de mayo y junio para abordar diferentes cuestiones que preocupan a este colectivo, la conselleira del Medio Rural convocó a la representación sindical a una reunión para el próximo 24 de septiembre.

Con todo, denuncian que el orden del día limita la reunión únicamente a la cuestión de la aplicación de coeficientes reductores para facilitar la jubilación anticipada.

Para la CIG es "incomprensible" que queden fuera de esta convocatoria otras reivindicaciones prioritarias para el personal técnico, como las especializaciones o la actualización del Acuerdo de Condiciones de Trabajo.

Subrayan que esta situación no es nueva y recuerdan que con fecha de 6 de marzo del 2024, las organizaciones sindicales -con la excepción de CCOO- habían solicitado formalmente la convocatoria de la Mesa de Seguimiento del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del personal técnico. Un acuerdo que data de 2008 y que, después de casi dos décadas, precisa de una "revisión y actualización" que dé respuesta a la realidad actual de estos puestos de trabajo.

El pasado 14 de septiembre la CIG registró ante la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural y la Dirección Xeral de Emprego Público e Persoal un escrito en el que se solicita la modificación de la normativa de empleo público necesaria para facilitar la jubilación anticipada del personal técnico mediante la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores.

Esta será una de las cuestiones que el sindicato trasladará a la conselleira en la reunión del día 24, en la que también reclamará que se desbloquee la situación del colectivo y que se convoque, "con la máxima urgencia", la Mesa de Seguimiento del Acuerdo del Personal Técnico, además de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Administración respeto de las restantes reivindicaciones pendientes.

Asimismo, adevertirán a la consellería de que el próximo 30 de septiembre finaliza el período de guardias de este personal sin que, "a día de hoy, se conozcan las previsiones de la Dirección Xeral de Defensa del Monte" respeto al dispositivo de incendios para las semanas posteriores.

"Esta falta de planificación resulta especialmente preocupante ante la posibilidad de que se produzca un otoño cálido y con pocas precipitaciones, circunstancia que podría prolongar el riesgo de incendios forestales más allá del período habitual", destacan.