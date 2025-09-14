Cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo)

LUGO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco brigadistas han resultado heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanece activo en el municipio lucense de Barreiros, según han connfirmado a Europa Press fuentes de la COnsellería de Medio Rural.

Las mismas fuentes han explicado que los operarios presentan quemaduras de diferente consideración y que "todos estás conscientes". Fueron todos trasladados en ambulancia al Hospital de A Mariña.

Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajababan en el incendio que se declaró a las 16.15 horas en la parroquia de San Xusto de Cabarcos. El fuego ha logrado cruzar el cauce del río Masma, confirman las fuentes consultadas.

En la extinción del fuego, que ya calcina más de 20 hectáreas, trabajan dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, en el punto se encuentran los efectivos de la Brif con base en Asturias.

