COAG alerta que la sequía seca el Norte de España, dejando al vacuno sin hierba en agosto

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha alertado que la sequía está afectando con fuerza al Norte de España, dejando al vacuno sin hierba en agosto, por lo que insta a que la declaración de zonas afectadas gravemente por emergencia a las comarcas más afectadas, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha elevado tanto a la Administración central como a los gobiernos autonómicos de la cornisa cantábrica una petición "urgente" de medidas de apoyo ante la "grave crisis forrajera" que atraviesan las explotaciones de vacuno de carne y leche en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y la vertiente cantábrica de Navarra.

De esta forma, las persistentes olas de calor y la ausencia prolongada de lluvias durante las dos primeras semanas de agosto han agostado los prados naturales del norte, dejando a miles de ganaderías sin la base de alimentación con la que cuentan cada verano.

"Lo que en circunstancias normales serían praderas verdes hasta bien entrado el otoño presenta hoy un aspecto seco y amarillento, comparable al de pleno estío en zonas de secano", ha lamentado al responsable de vacuno de la Ejecutiva de COAG, Isabel Vilalba.

En esta situación, muchas ganaderías se han visto obligadas a recurrir a las reservas de forraje y hierba seca guardadas para el otoño y el invierno, o a empezar a suplementar con pienso en el monte y en los establos en pleno mes de agosto, varios meses antes de lo habitual.

COAG ha alertado que esta situación compromete "gravemente" la planificación alimentaria de las explotaciones para los próximos meses. Además, el encarecimiento de insumos básicos agrava esta crisis, ya que la paja de cereal se ha encarecido hasta un 32% en apenas dos meses, y el heno y los concentrados siguen una tendencia igualmente alcista en los mercados del norte.

Ante la imposibilidad de asumir estos costes, la organización agraria ha constatado que un número creciente de ganaderos que está estudiando, (o ya ha empezado) a enviar al matadero animales menos productivos o a desviejar antes de tiempo, con el único objetivo de aliviar la carga ganadera sobre unos pastos que ya no pueden sostenerla.

COAG ha alertado que esta descapitalización forzosa del sector amenaza con tener efectos estructurales a medio plazo sobre la cabaña ganadera del norte de España.

En esta situación, que la organización agraria califica de "emergencia estructural y no de simple contratiempo estacional", ha pedido a las administraciones competentes que se declare como zonas afectadas gravemente por emergencia a las comarcas en las que la sequía es más feroz para que se pongan en marcha líneas de ayuda directa para la compra de forraje y cisternas de agua, así como bonificaciones y compensación de sobrecostes en la adquisición de paja, heno y concentrados, dado el fuerte encarecimiento registrado en los últimos dos meses.

Además, ha reclamado el suministro "urgente" de agua mediante cisternas y refuerzo de infraestructuras hídricas en las cuencas más castigadas, como líneas de crédito blando y anticipos de la PAC que permitan a las explotaciones afrontar la tesorería sin tener que recurrir a la venta anticipada o al desvieje forzoso de sus animales, coordinación interautonómica para la compra conjunta de forraje a gran escala y la flexibilización de trámites administrativos y sanitarios que faciliten el movimiento y la comercialización de forraje entre regiones.

"No podemos permitir que, por no actuar a tiempo, el sector se vea obligado a desprenderse de cabezas de ganado que ha costado generaciones construir. Lo que está en juego no es sólo la renta de este verano, sino la viabilidad futura de la ganadería extensiva en todo el norte de España", ha subrayado Vilalba.