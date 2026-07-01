Comienza el alto riesgo de incendios con zonas de las provincias de Ourense y Pontevedra en peligro extremo

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense, Galicia (España). La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado de un incendio forestal activo que se inició a las 21.55 horas de ayer sábado y s - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de alto riesgo de incendios comienza en Galicia este miércoles, 1 de julio, y durará hasta el 30 de septiembre, según lo estipulado por la Consellería do Medio Rural.

El índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) identifica este mismo miércoles riesgo extremo de fuegos en varias zonas de las provincias de Pontevedra y Ourense. Además, buena parte de la mitad sur de la comunidad está en riesgo muy alto.

En concreto, los municipios en riesgo extremo este 1 de julio son: Arbo, As Neves, A Peroxa, Coles, Covelo, Esgos, Vilamarín y Xunqueira de Espadanedo.

Precisamente, esta misma semana la Consellería do Medio Rural publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la cual se regula el empleo de maquinaria agrícola durante el período de alto riesgo de incendio en el caso de que el IRDI sea muy alto o extremo, con lo que se busca prevenir fuegos. Y es que Galicia registró 411 fuegos en los últimos 10 años por este motivo, casi el 60% entre las 12,00 y las 18,00 horas.

Asimismo, tal y como recoge el plan de lucha contra el fuego de la Xunta (Pladiga), queda abierta la posibilidad de que el mes de octubre también se incluya como alto riesgo.

CAMPAÑA

El plan antincendios de Galicia (Pladiga) de la Xunta se marca el objetivo de que no ardan más de 29.207,4 hectáreas en 2026, una cifra que se dispara en casi 10.000 hectáreas respecto a la meta que se fijaba el año pasado de 18.554,5. Este dato sale de la media de superficie arrasada en la última década, después de un 2025 con 118.763,5 hectáreas calcinadas.

Por su parte, las parroquias de alta actividad incendiaria (PAAI) aumentan a 35, son nueve más que las 26 de 2025. La gran mayoría están en Ourense (26), con cinco en Pontevedra, cuatro en A Coruña y ninguna en Lugo.

Esta campaña cuenta con la novedad de la incorporación 42 nuevas brigadas de la empresa pública Seaga durante el alto riesgo, que suponen 168 efectivos más.

El Gobierno gallego cifra cada año en hasta 7.000 el dispositivo humano con el que poder contar en caso de necesidad en verano. También se refuerza la Unidade de Directores de Extinción de la Xunta (UDEX), que pasa de seis a un total de 15 expertos, centrados en los grandes incendios forestales.

Además, se incorporan cuatro medios aéreos --dos aviones más de carga en tierra, un avión de coordinación y un helicóptero pesado--, hasta un total de 24 dependientes de la Xunta. Los del Estado serán entre nueve y diez aviones y helicópteros.