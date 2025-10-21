La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural aprueba reparto de 7,4 millones para sanidad animal

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en conjunto con la asistencia telemática de los consejeros del ramo, ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 7,4 millones de euros para programas de erradicación de enfermedades de los animales, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Esta línea de apoyo a las comunidades autónomas, autorizada por el Consejo de Ministros hace una semana, tiene como objetivo la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal.

Asimismo, el ministerio ha recalcado que esta línea de apoyo es relevante por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles aquellas enfermedades en animales que no hayan sido tratadas.

La mayor parte de los fondos, 7.194.083,52 euros, se destinarán al programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, para compensar la falta de cofinanciación comunitaria.

El importe restante, 205.916,48 euros, se destina a Aragón y Baleares, para apoyar la adquisición de vacunas frente a los nuevos serotipos de lengua azul detectados durante el año 2024.

Planas ha presidido también los Consejos Consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios en los que ha informado a los consejeros autonómicos sobre los asuntos a tratar en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebrará la próxima semana.

Así, en el debate sobre la arquitectura ambiental de la nueva Política Agraria Común (PAC), introducido por la presidencia danesa, Planas ha expresado que España "mantiene su posición y apoya firmemente que se mantenga como una herramienta indispensable para la seguridad alimentaria europea, sin perder de vista otros aspectos como la lucha contra el cambio climático, la protección de los recursos naturales o el relevo generacional", señala el ministro en el comunicado.

ACEITE DE OLIVA, VINO Y PESCA

Respecto a la situación del aceite de oliva, Planas trasladará un mensaje de tranquilidad para la nueva campaña, que contará con un mercado más equilibrado, tras conocerse la primera estimación de la cosecha.

El titular de Agricultura expondrá la situación del mercado del vino, que alcanzó en 2024/2025 una producción de 31,1 millones de hectolitros, un 9% más respecto a la cosecha del año anterior, debido a las condiciones climáticas favorables, si bien la cifra está por debajo de la media de las cinco últimas.

Pese a estas cifras, persisten desajustes entre regiones y tipos de vino, con dificultades específicas en determinadas zonas productoras.

Por esta razón, Planas considera "prioritario" adoptar "cuanto antes" el paquete de medidas para el sector vitivinícola, para reforzar su estabilidad en un contexto en el que los precios se mantienen estables, pero con tensiones estructurales en la demanda, especialmente por los cambios en los patrones de consumo.

En cuanto a la pesca, el Consejo de Ministros abordará las posibilidades de pesca en el mar Báltico, en el que España no tiene interés directo, pero cuyo debate será relevante para seguir las propuestas sobre cuotas en el conjunto de las pesquerías de cara a la próxima negociación pesquera de diciembre.

Sobre esta cuestión, el titular de Agricultura ha destacado que "España mantendrá su defensa de que se tengan en cuenta en todas las decisiones los componentes sociales, económicos y de empleo, además de los medioambientales".