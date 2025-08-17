Confinados los usuarios del hogar residencia del Vilardevós y la Xunta suspende la actividad del centro de día

Varios vecinos observan sus fincas tras el paso del fuego, a 13 de agosto de 2025, en Somoza, Pobra de Trives, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 usuarios del hogar residencia del municipio ourensano de Vilardevós están confinados a causa de los incendios y la Xunta decidió suspender hasta nuevo aviso la actividad del centro de día.

Así lo indicaron fuentes de Política Social que detallaron que los usuarios del centro se encuentran en buen estado.

Además, ante el avance de los incendios y la complicación de circulación por carreteras, la Xunta decidió suspender, hasta nuevo aviso, la actividad del centro de día de este municipio.