Confinamientos en O Bolo (Ourense) por el incendio forestal que arrasa 120 hectáreas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde este jueves afecta O Bolo, en la provincia de Ourense, arrasa ya 120 hectáreas y obliga a confinar tres núcleos de población.

Concretamente, según la información trasladada por el 112 Galicia, se encuentran aislados los núcleos de población Lentellais, Santa Cruz y O Bolo.

Además, ante la proximidad del fuego a las casas, que comenzó a las 23.47 horas de este jueves en la parroquia de Vilaseco, se reactivó la situación 2 en el núcleo de Santa Cruz.